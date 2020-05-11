國內新冠肺炎又增一死！這名40多歲男性與年齡相仿的妻子一同去美國探親，返台隔天同時發病，妻子4月11日出院，但先生卻在一個月後死亡，夫妻天人永隔。中央流行疫情指揮中心表示，這名死亡個案三月下旬出現症狀後很快就確診，沒過幾天就出現呼吸衰竭，因此送進加護病房使用葉克膜治療，使用時間長達一個月，最後因敗血性休克死亡。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，這名死亡個案並非老年人也沒有慢性病，但病況轉差的速度很快，基本上是因新冠肺炎的疾病特性，包括細胞激素風暴，使他就算用呼吸器都效果不彰，所以才採用葉克膜，最好的狀況是希望能夠透過良好的醫療照顧來恢復，但因為這個案很不幸有產生其他併發症。

他接著說，國內共有兩例個案使用葉克膜治療，但另一例順利脫離葉克膜，但這例個案在使用葉克膜時就有長時間的併發症，即便急救過程危險，團隊也很用心也很辛苦，都是在穿很多層的防護衣狀況下去執行照護。

(中時電子報)