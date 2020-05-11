受到新冠肺炎疫情影響，美國4月失業率創下經濟大蕭條後以來最差表現，美國財政部長梅努欽更警告，未來失業率有可能達到大蕭條年代的25%。經濟學家警告，這波因疫情而暫時性失業的民眾恐變成「永久性失業」。

外媒報導，美國公布最新就業報告指出，4月份失業人數達到2050萬人，其中將近8成是暫時性失業。不過華盛頓公平增長中心宏觀經濟政策主管Claudia Sahm指出，這波受到疫情影響，而被強制休假的員工可能很多都回不去原本的工作崗位了，因為公司不是倒閉就是需要的人力已經大幅減少。

美高梅酒店集團（MGM Resorts）日前宣布暫時解雇6.3萬名員工，當時對外宣稱是「休假」，但該公司最近承認，其中許多員工在8月底前將遭到永久解雇。

分析師指出，美國半數的小型企業在沒有任何收入下，現金只能撐1個月。經濟學家警告，若大量的小型企業破產且無法重新開業，這些暫時裁員將成為永久性裁員。

(中時電子報)