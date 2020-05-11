縣府為一勞永逸解決垃圾處理問題，辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，4月間召開公聽會時，地方民代和竹北市鳳岡地區民眾都持反對態度，縣府公告審核結果，台鎔科技材料公司為本案最優申請人，後續將辦理議約及簽約作業。

環保局代理局長羅仕臣表示，縣長楊文科上任以來積極處理縣內垃圾問題，為能達到有效自主處理，只有興建自有廢棄物處理設施，經委託專業顧問公司及國內專家學者評估，擇定以高效能熱處理技術做為興建設施標的。

因縣內公有土地不足，去年10月8日辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」政策公告作業，4月11日依據促參法辦理公聽會後，經半年審查核定結果，6日公告台鎔科技材料公司為本案最優申請人。

羅仕臣表示，高效能設處理技術有別於傳統焚化爐，在垃圾進料前端增加全分選設施，可將垃圾中資源回收物進行分類外，同時剔除不適燃廢棄物，處理垃圾過程可達25％的發電效益，屬行政院環保署多元垃圾處理計畫一環。

至於公聽會時有民眾提到以BOO興建廢棄物處理設施恐有管理上不易等問題，羅仕臣表示該局會在興建營運階段，執行相關計畫做好監督投資廠商的工作。

(中時 )