新北市勞工局就業服務處王姓女員工，誤會勞工局副局長吳仁煜刁難工作，加上情緒不穩，2019年7月25日涉嫌持刀埋伏追砍吳，導致吳跌倒受傷，王女事後遭同仁勸阻才放下刀械，免於釀禍，新北地院今依照傷害罪嫌判決王女4月，並給予2年緩刑，還要求並須完成精神治療。

據了解，王女在新北勞工局服務約6年時間，2015年調勞工局就業服務處，但2017年因工作表現不如預期，加上情緒起伏大，勞工局透過員工協助方案介入輔導，希望她能就醫未果，因此造成2018年考績也不佳。

當時吳仁煜擔任就服處長，王女懷疑吳對她四處刁難，多次向勞工局投訴遭到吳與其他員工霸凌，但政風單位調查，均查無此事，王女心結難解。

7月25日上午8點多，王女在勞工局電梯門口守候，見吳一出電梯，就拿出預藏長刀追砍，幸吳逃得快，勞工局同仁見狀上前阻止，並勸說要王女不要做傻事，她才放下西瓜刀，警方最後將她帶回調查。

警方約談吳仁煜到案說明，吳否認針對她並提出告訴，新北地檢署經過偵查後,今天將王女依傷害罪嫌起訴。地院審理後認為，王女有思覺失調症狀，因此判刑4月，緩刑2年，同時還必須要完成就醫治療。

(中時電子報)