童綜合醫院今年特送許多禮物給護理人員。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

各科別醫師載歌載舞錄製影片給護理同仁。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

護理人員長期戴口罩而紅腫脫皮。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

512國際護理師節即將到來，今年更是南丁格爾女士200歲冥誕，全球疫情雖仍未解除警報，護理人員都還在第一線與病毒奮戰中，童綜合醫院各科別醫師載歌載舞錄製影片給護理同仁，讓他們感受到大家庭的溫馨。

童綜合醫院表示，為了感謝院內1300位護理人員的辛苦，不僅贈送每人禮券、護師鞋及蛋糕；另外也有企業與商家共同響應國際護師節，不只院內7-11在512當日可免費兌換黑糖珍珠撞奶，還有膜研數位公司到院免費幫醫護人員手機貼抗菌玻璃膜，減少醫護手機藏菌風險。

許多護理同仁在長時間防疫工作中，因不斷洗手而手過敏發癢脫皮，因長期戴著口罩導致壓迫耳朵而紅腫，因戴N95口罩與緊裹手套而留下「光榮印記」，因全身包裹隔離衣而汗流浹背，真的非常辛苦。

各科別醫師與各職類人員特別錄製祝福影片給護理同仁，用跳舞、唱歌和手勢來呈現出每人發自內心的心意，也凸顯出許多醫師私底下幽默風趣的一面，從影片中可感受到童綜合醫院猶如一個彼此熟悉又緊密大家庭氛圍。

童綜合醫院院長童敏哲寫了〈致 童綜合醫院護理同仁的一封信〉給所有護理同仁，以表達最誠摯的感謝，也特別提到今年碰上新冠肺炎爆發，面對工作、家庭與社會等壓力排山倒海而來，但護理師們仍勇敢站在這場疫情戰役前線，無畏艱難、堅守崗位，支撐醫療體系的完善、守護民眾的健康，就像兩百年前的南丁格爾女士般，為暗夜中的人們，帶來光亮。

(中時 )