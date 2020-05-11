新竹市各衛生所27位護理師要管理近千位確診者與居家隔離者，相當辛苦，明天是護理師節，市長林智堅（左）11日特別感謝第1線防疫無名英雄的奉獻。（陳育賢攝）

新竹市各衛生所27位護理師肩負確診者、確診接觸者（居家隔離者）800餘個個案管理及疫調工作，有人最長有1個月沒跟孩子講到話，最後只能透過視訊關心近況。（陳育賢攝）

辛苦了！新冠肺炎期間，新竹市各衛生所27位護理師肩負確診者、確診接觸者（居家隔離者）800餘個個案管理及疫調工作，有人最長有1個月沒跟孩子講到話，而明天是護理師節了，市長林智堅11日特別感謝第1線防疫無名英雄的奉獻。

市府指出，新竹市各衛生所計有27位護理師，在新冠肺炎疫情暴發以來，總計管理了800多位確診與隔離個案，其中東區衛生所案件數最多，11位護理師平均1人要照顧56個個案，護理長黃亞菊、護理師謝明芳更曾在與居家隔離者確認健康狀況時，從尋常的感冒症狀中發現可疑之處，進而發現確診，有如偵探查案。

護理長黃亞菊分享抗疫經驗，她說，除夕煮年夜飯到一半時接到通知衝回衛生所開會，從那時起就再沒休過假，身為兩個孩子的母親，某天還發現兒子的聯絡簿已經1個多月沒有簽名，讓她只能心疼地耐心解釋，兒子也從一開始的不諒解，到後來深深以她為榮。

護理師謝明芳則表示，護理師有時候要像偵探一樣，在每日與居家隔離者的關懷電話中，細心的追蹤對方身體狀況，抽絲剝繭才從看似感冒的病例找出可能病灶，後續送往醫院協助確診，也大幅降低社區感染的風險。

她說，透過電話、通訊軟體陪伴確診個案、確認他們的身心狀況是衛生所護理師主要的任務之一，她們往往在確診者痊癒後，還持續關懷個案回到日常生活的狀況，個案許多的苦衷無法向其他人透露，也因為曾感染遭受到許多歧視與不諒解，醫護團隊最了解個案狀況，反而成為他們最大的心理支柱。

她說，印象最深是關懷1對曾接觸確診者、被居家隔離的懷孕夫妻，陪伴他們度過煎熬的14天，最後平安解除後，這對夫妻頻頻向她道謝，雙方建立起深厚的信任關係。

而明天是護理師節，林智堅特別到東區衛生所慰勞，感謝衛生局與許多第1線同仁的付出，讓大家在動盪的100多天中，能逐步恢復正常的生活，如今疫情稍有趨緩，他也代表市民朋友感謝這27位護理人員，並祝他們護師節快樂。

林智堅表示，從農曆年前竹市針對新冠第1案疫調開始，3區衛生所啟動居家隔離追蹤與關懷機制，每位護理師平均要照顧56個個案，負責居家管理、疫情調查、入境管理等繁重工作，平日還要兼顧疫苗接種等衛生所業務，抗疫能夠走到現在而且疫情趨緩，這些第1線英雄功不可沒。

(中時 )