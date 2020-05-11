不受疫情影響，台中市企業徵才反而逆勢成長！新冠肺炎疫情衝擊，大陸不少廠區停工，相關訂單轉向台灣等地，台中許多企業訂單與人才招募需求成長，台中市府勞工局攜手組成「就業國家隊」啟動視訊徵才活動列車。

找頭路也要注意防疫，台中市就業服務處採用視訊方式，協助企業與求職者排序面試時間，降低群聚感染風險。

疫情影響各行各業，市府統計，今年截至3月，台中市求職登記人數逾1萬5000人，較去年同期增加逾600人，求職人數成長4％；但企業求才人數也成長至2萬人，較去年同期增加逾1000人，職缺成長6％；其中「製造業」職缺超過1萬1000人，包括工程師及作業與品管人員成長幅度最大。

勞工局長吳威志表示，依就業服務資訊系統最新資料顯示，今年第一季台中市求職登記人數逾1萬5000人，較去年同期增加逾600人，求職人數成長4％，但企業求才人數也成長至2萬人，較去年同期增加逾1000人，職缺增6％。

吳威志感謝企業響應視訊徵才活動，目前包括製造業的力山工業、宏全國際、正証光機械；科技業的友達光電、今國光學、永勝光學、台灣精銳；服務業的全家及萊爾富便利商店紛紛加入。

今年度各大專院校就業博覽會多數延後或取消，目前除有中興大學與市府合作視訊徵才外，逢甲大學、朝陽科大等校也主動接洽市府，搭上視訊徵才活動列車，協助應屆畢業生就業，歡迎更多企業與台中市就業服務處合作組成「就業國家隊」。

(中時 )