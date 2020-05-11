外資止步連5日賣超，今轉買超28億元，三大法人買超32.74億元，助攻台股征服年線。美股上周五挾著重啟經濟、美中貿易代表破冰通話等利多，撂倒4月非農就業人口銳減利空，終場四大指數齊漲，帶動亞股今日走多，台股集中市場跟上腳步，開高40點後，由蘋概、華為概念族群協金融類股領漲，快攻萬一關，最高衝上11039.11點，惟新冠檢測試劑踢鐵板，防疫生技股拉回，多空於萬一城門下陷入僵持，終場集中市場收11013.26點，上漲111.84點，成功收復年線、登上萬一關、近兩個月高點，但總成交值縮減至1680.13億元。

分析師表示，台股今日收復萬一關卡，成功挑戰年線，但年線附近壓力大，將難脫震盪整理格局。台灣疫情控制得當，有助於吸引資金回流，520即將來臨，短多趨勢未變，需留意本周MSCI調整權重，台股權重是否會出現變化。

外資在連5日賣超後，今日轉買超28.1281億元，投信買超7.495億元，自營商賣超2.8796億元，三大法人買超32.74億元。上周五外資賣超41.2382億元，投信買超5.046億元，自營商買超11.4408億元，三大法人賣超24.75億元；統計整周，外資賣超605.5297億元，投信買超19.8051億元，自營商賣超99.5231億元，三大法人賣超685.24億元。5月來外資累計賣超577.4億元，今年來累計賣超5687.42億元。

分析師表示，美國5月中下旬將重啟經濟，加上全球央行持續寬鬆，國際資金回流新興市場；台股自4月底摩台期拉高結算後，震盪上揚站回季線，但5月有4月營收、季報陸續公告，還有MSCI半年度的權重調整結果將公布，都可能影響市場操作，短線可能為區間震盪格局。聚焦市場需求的科技、業績成長與個人化應用需求相關族群。本周20餘家上市櫃公司法說會陸續登場，金融族群成要角，包含中信金(2891)、國泰金(2882)、台新金(2887)、富邦金(2881)及中租-KY(5871)等，科技公司主要有華碩(2357)、鴻海(2317)、群聯(8299)、樺漢(6414)，傳產部分則有儒鴻(1476)、大江(8436)、雃博(4106)等，市場關注各公司對第二季及下半年營運展望。

(時報資訊)