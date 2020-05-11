統一獅萊恩經歷10天8戰連續出賽，好動過度導致3日比賽表演過程中，腰部出現緊繃不適狀況，賽後也特別到防護室進行治療，但經診療後建議暫時下放二軍，進行修養及復健，明日將重返一軍，於主場有觀眾首戰亮相，目前獅隊明日預售票僅賣出6成，希望獅迷多多進場支持。

二軍復健期間，萊恩定期來到台南棒球場防護室進行治療，配合防護團隊給予建議，階段性配合進行簡單復健訓練，上週五萊恩也跟隨球隊二軍練球進行基本訓練。今日週一，再次來到台南棒球場進行傷勢復健最後確認，萊恩來到現場也進行跑步、衝刺、跳舞等各項動作確認，經防護團隊確認後，目前傷勢已完全康復，預計明日將重回一軍，迎接本季統一獅主場首度開放球迷進場賽事。

待在二軍的萊恩除了進行例行復健外，得知8日起賽事將開放千位球迷進場，擔心自己跟不上復健進度，也特別打電話聯繫好久不見的OPEN小將，邀請他們12日蒞臨台南棒球場跟球迷一起相見歡。

明日統一獅萊恩及統一超商OPEN小將、LOCK醬也將來到台南棒球場，帶來精彩舞蹈表演，並在看台上一起來為獅子軍選手加油，力挺獅子軍火力ＯPEN、投手壓制LOCK鎖住敵方攻勢。

萊恩表示：「這一週在二軍復健，真的好累、好無助，還好可以趕上本週主場賽事，想到要跟球迷見面，一切的辛苦都很值得，這次我會好好保養自己，不想跟球迷分開。」

截止今日，目前明日台南主場開放球迷首戰預售票約600張，歡迎球迷透過全台統一超商ibon售票系統搶購預售票，配合中央疫情防治，比賽當日無開放現場售票，當日賽事均可到ibon預售票機台購票，售票時間至比賽開打後30分鐘，賽事座位將採實名制及梅花座，歡迎球迷享受樂活防疫，一起進場欣賞職棒賽事。

統一獅吉祥物萊恩傷癒復出，現在已經能倒立了。（統一獅提供）

統一獅主場首場開放觀眾，找來OPEN小將及LOCK醬助陣。（統一獅提供）

(中時 )