台灣疫情漸緩，公衛專家呼籲開始盤點醫療人力物資，醫療體系要進入「新常態」。

台大公衛學院11日舉行抗covid-19第14周說明會，台大公共衛生學院院長詹長權表示，新冠肺炎疫情期間，台灣民眾減少就醫，雖說省下醫療量能，但醫事人員變動薪資也跟著下降。像恆春基督教醫院之前就公告5月起暫停發放生日、父親節、母親節等福利金，這是台灣偏鄉基層院所的現況，醫療體系其實也是疫情「受災戶」，大家都勒緊肚皮，亟待援助。

台大公衛學院副院長楊銘欽表示，台灣在SARS期間，醫院門診及住院量都下降，當時單月門診量最多下降22％，單月住院量下降30％。今年新冠肺炎疫情期間，第一季全國總平均門診量和住院量各自下降14％，區域醫院門診量和住院量降約15到20％，醫學中心門診量降約25到30％，住院降約20到25％，手術量降20到25％，連帶地檢驗檢查科、麻醉師的服務量都減少。

楊銘欽說，2003年SARS期間西醫基層健保點值總點數（民眾就醫數量）下降很多，雖然點值高於理想的「1點對應新台幣1元」，但兩者相乘還是少，對醫院經營是很大衝擊。當時健保局拍板健保點值不是每季計算，而是全年依照「1點對應新台幣0.95元」結算，讓醫院可以經營下去，健保局也宣布要在採用這個做法；但楊銘欽指出，如果民眾不去就醫，健保點值再高，沒有健保點數也沒用。

楊銘欽說，雖然疫情應變期還沒過去，但可以開始規畫復原期，盤點院內人力與物資，包括醫院現金流量，是否有必要貸款或募款？並考慮把之前徵用病房改裝回普通病房所需的費用等；「疫情過後醫院體系不只是恢復到過去，而是要展開『新常態』，突破慣性，提高效率與效能。」

他提出未來新常態需要持久改變的6個面向，包括：步調（學習快、改善快）；標準（各種醫療指引，包括何時拔掉呼吸器等倫理衝突）；工作環境；社會心理距離；整備（建置醫療國家隊輔導醫院等）；以及醫療公平。

(旺報 )