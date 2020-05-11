亞洲市場規模最大的直播媒體娛樂影音集團M17今（11）日宣布，完成D輪近3,000萬美金（約8億台幣）挹注，由新加坡Vertex Growth Fund領投，韓商Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡Innoven Capital、日本KAGA ELECTRONICS、紐約ASE Global Group等參與投資。最新一輪資金將集中使用在台灣、日本及美國市場，並拓展至其他關鍵新興市場，以獲得更進一步成長。

M17 Entertainment共同創辦人暨執行長潘杰賢表示，這項新的資金挹注將能更有效展現「Empower artists, Entertain the world」的企業願景，全面拓展對於「娛樂」的想像，將繼續使用直播技術，為多元創作者提供最佳的社交互動模式，挖掘出新時代用戶在不同的情境與需求條件下選擇不同的視聽模式。

領投的新加坡商Vertex Growth Fund 董事總經理 Hock Chuan Tam表示，娛樂直播產業是一個未來趨勢，並看好M17集團支持多元創作者在全球發展的策略。另一位董事總經理Jeff Chang補充，M17集團是在這波數位經濟加速發展下的最大受益者，望能協助M17加快擴張市場，建立起一個跨國界的全球娛樂直播與社交商務平台。

隨著消費者觀賞偏好逐漸轉變成線上觀看形式，M17利用了平台大量內容創作者及成熟贊助機制，並專注於深化在日本和亞洲國家的業務發展，同時擴展到美國和中東等新市場，以確保更多大量新用戶和內容創作者。

M17表示，在疫情影響下，過去幾個月M17的簽約內容創作者、新用戶註冊紀錄及用戶互動均創下新高，前來洽詢開播的直播主數量也多於以往，成為疫情期間斜槓收入的好管道。

Stonebridge Ventures董事總經理孫豪濬表示，M17集團是至今在日本最大的社交娛樂影音集團，在規模上顯示驚人的成長速度。

M17集團目前在日本及台灣市佔率逾60％，是亞洲最大的直播互動平台，據Frost & Sullivan指出，預計在2022年亞洲已開發市場中，影音串流產業將成長到33億美元，其中以日本為最大市場，規模將達11億美元。

(工商 )