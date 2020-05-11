柯P再逆時中！針對酒店舞廳是否解禁，中央要地方自行決定，令台北市長柯文哲痛批中央「典型不負責任」，新北市長侯友宜更說「完全理解柯的感受」，陳時中則自稱也不會整天跑酒店稽查。柯11日嗆陳時中要關酒店前，說沒辦法去酒店稽查，下令關了後也沒去稽查過，中央現在推的「防疫新生活運動」稱符合條件就可開放，他要問「戴口罩是要怎麼喝酒？」

陳時中10日表示，他跟內政部次長陳宗彥也不會整天跑去酒店稽查。柯回應，這是口水戰，要關時，陳說沒辦法去酒店稽查，陳下令關了後，也沒去稽查過啊，北市府內都有很認真研究、檢討，中央推出「防疫新生活運動」規範，稱符合條件，酒店舞廳就能開放。

針對防疫新生活規範中，柯說，實名制沒有問題，但戴口罩有點困難，是要怎麼喝酒？現在正在研究有沒辦法戴口罩喝酒，另外中央還說要梅花座、加隔板、保持社交距離，北市這2天研究後，還沒想到在這些條件下，酒店舞廳要怎運作，所以會繼續研究；不過他11日上午有提出4階段，能開放的其他一般場館盡量開放，如不聚餐、控制50人以下。

對於侯友宜的感同身受，柯說，其他公共場域，什麼親子館、老人共餐先解決，酒店舞廳要再給他幾天想想，再鬧下去，中央最後還是要出面解決。

與柯文哲共同出席活動的嘉義市長黃敏惠則表示，嘉義一直都保持高度防疫的工作，地方政府要第一線面對民眾，真的很辛苦，中央做什麼，她都非常配合，只要把防疫配套做好就好，但像中央有規定突然下來、也沒問過她，她也完全配合，現在就看中央要如何。

至於中央的防疫新生活規範是否造成地方困擾，黃敏惠說，她還沒收到正式公文，但柯文哲在一旁緩頰說「中央有下」，黃則說「這些原則若做得到，那就可以。」柯聞後一旁仰天大笑。

北市副市長黃珊珊稱，集中檢疫和酒店舞廳開放並無關，柯再度緩頰說，其實只是把球丟回給中央而已，若連續28天本土沒感染案例，邊境管理若真的做很好，那大家現在應都不用戴口罩，但他看全世界10日還有8萬5000個新感染的案例，代表台灣不可能永遠鎖國，終究要在疫情的陰影下，思考如何跟疫情共存的生活模式。

另外，北市已宣布校園維持到7月14日才開放一般民眾進入，黃敏惠則說，嘉義市目前都沒禁止，沒這問題。

(中時 )