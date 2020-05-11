Facebook 在 2019 年 F8(臉書開發者大會)當中宣布將推出全新的網頁版，也就是被稱為 FB5 的全新版本。歷經長久的努力，Facebook 終於在官網宣布，正式對外推出使用起來更簡單、執行速度更快，並且具有夜間模式(dark mode)的 Facebook.com 網站介面，兌現了他們的承諾。

Facebook 指出，他們一直以來都著重在 Facebook 行動平台的表現，但這某個程度上讓桌面端的體驗略微落後。因此他們透過實地研究、訪談使用者等方式，推出了全新的 Facebook.com。主要特色包含搜尋更為快速，無論是尋遊戲、影片、社團，都可明顯體驗得到。不僅如此，頁面載入速度也必過去更快，更貼近行動版的體驗。

如果經常有在低光環境下使用 Facebook 網頁版的需求，全新介面也支援夜間模式(在首頁菜單中可手動開啟)，可以降低在低光源下的螢幕眩光，讓你在低光源下看得更舒適，而且夜間模式完整與各項功能整合，收看影片時，也能以夜間模式方式呈現。

若有管理 Facebook 粉絲團(Pages)、社團(Groups) 以及活動(Events)的需求，全新的 Facebook.com 介面也能讓你管理的效率倍增。全新的 FB5 介面，在創立新的社團時，你能以所見即所得的方式，提前預覽到社團創立後的顯示效果，更為直觀。

如今，全新的 Facebook.com 已經向各國的使用者開始推送。你可以在 Facebook 首頁點選菜單，就有機會看見「切換成新版 Facebook」的選項來體驗。若暫時不太習慣，也可以選擇切換回經典版畫面來使用。而若是還沒有機會體驗到全新 Facebook.com 介面，還請耐心等候一陣子，就應該能體驗得到。

今年，因為新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，Facebook 宣布取消 F8 2020 開發者大會，但是他們推出新產品的腳步沒有停歇。在 4 月底 CEO Mark Zuckerberg 就透過直播宣布推出全新 Messenger 話題圈(Rooms)，還有 WhatsApp 支援最多 8 人視訊、Instagram 網頁版也可收看 Instagram 直播等功能，拉開了今年線上 F8 大會的序幕，相信接下來還會陸續有更多消息鋪光，讓全球 Facebook 用戶都能看見未來臉書的改變。

(科技)