鑑於疫情漸趨穩定，國旅市場開始回溫，台北喜來登大飯店與寒舍集團旗下礁溪寒沐酒店合作，即日起至7月30日推出「雙城遊記」二泊二食專案，超值價6300元含稅，以單晚價格一次入住台北城與溫泉美鄉。首晚入住星級美食雲集的「台北喜來登大飯店」，享受大廳酒吧飄香十餘年的喜來登牛肉麵、海南雞飯或美式起司漢堡等中西美饌，翌日愜意享用自助早餐。另一晚入住集合露天名湯、藝術人文與娛樂遊憩的「礁溪寒沐酒店」享受山泉浸潤與品嚐豐盛百匯，酒店並排免費專車接駁服務，第二晚礁溪寒沐酒店更以「住宿券」方式提供，7月30日前皆可自由使用，兩券玩兩地聰明規劃旅遊，走出戶外秘境踏青紓放身心。

台北喜來登大飯店鄰近捷運、高鐵、機捷等五鐵共構樞紐，距離台北車站商圈、華山藝文中心、西門町等熱門觀光景點僅咫尺之遙，全新裝潢的寬敞客房融合雅緻沈穩的藝術氣息，標榜客人在旅途中也能擁有回家般的悠閒自在。館內擁有中、西、日、泰等8間風格餐廳，包含蟬聯米其林二星餐廳-請客樓、米其林推薦粵菜-辰園、超過百道人氣美饌的百匯之王-十二廚、國際旅客讚不絕口的招牌牛肉麵、承襲新加坡文華酒店的海南雞飯等，足不出戶亦可遍嚐繁星盛宴。不必憂心人擠人，週間下班後也能輕鬆入住豪華客房，放鬆享受昏黃燈光下大廳酒吧提供的東西美饌：招牌牛肉麵、海南雞飯、美式起司漢堡或總匯三明治或在會館泳池、健身房內盡情揮灑汗水。翌日早晨悠哉享受十二廚豐盛的自助式早餐，補足元氣再出發礁溪。

住房專案提供免費專車接駁服務，避開搭乘大眾交通擁擠人潮，不用拖著大包小包輕鬆來去礁溪住一晚，僅50分鐘車程即可抵達礁溪寒沐酒店，以大地為家打造的舒愜風格將當代藝術融合在地文化，詮釋靜謐雅致的生活美學。不論是大人風的質感度假或親子嬉戲的家庭享樂皆可一次滿足，白天到五峰旗瀑布、抹茶山健行踏青，下午漫步鬧區買伴手禮，晚上回房沐浴在溫潤美人湯中，洗滌身心獲得溫暖撫慰，或在酒吧體驗噶瑪蘭威士忌特調的醉人時光，飯店亦設有電競遊樂室、高爾夫球推桿場、籃球九宮格、盪鞦韆椅等各式遊樂設備，暢玩FUN享天倫樂趣。

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