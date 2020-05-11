新冠肺炎疫情重創美國體壇，大聯盟賽季也可能因此縮減至80場比賽左右，這對一些老將十分不利，像是老生化人普荷斯（Albert Pujols），合約僅剩2年的他，需要2個完整的球季才有機會達成生涯700轟里程碑，不過對於合約還有4年的底特律老虎「胖卡」卡布瑞拉（Miguel Cabrera）來說，3千安、500轟卻是指日可待！

老虎在2016年端出8年2.44億美元合約留下卡布瑞拉如今也才走到第5年，換句話說，即便今年賽季縮水只剩一半的賽程，他也還有足足3.5個賽季可以延續紀錄，而且每年都能領到3000萬美元年薪。

卡布瑞拉生涯初期為佛羅里達馬林魚效力，2008年轉戰底特律，與老虎簽下8年1億5230萬美金合約，2015年季末合約走完，老虎再端8年長約留人，而他目前征戰大聯盟17個年頭，距離生涯3000安僅需要再敲15安、生涯500轟也只差23支，生涯總打點數1694分，只要再敲出135分就能超越名人堂球星 Al Simmons擠進史上前20名。

卡布瑞拉目前一共從老虎球團手中賺進2.76億美元，若不考慮今年因疫情關係可能會少拿很多薪水，直到2023年結束，他還可以再領到1.4億美元的薪水；此外，這張合約裡還有2024年、2025年各3000萬美元的共同選擇權，如果選擇不執行，將會以800萬美元買斷。

去年接受《今日美國》訪問時，卡布瑞拉就有針對這份合約做評論，他說：「如果你在一個地方待得很舒服，就不會想改變現狀，我過得很舒適，我會留在老虎是因為球團給我很棒的合約。」

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(中時電子報)