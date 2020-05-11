台北市長柯文哲與嘉義市長黃敏惠11日共同出席天文館活動，被問到是否「白藍合作」，柯笑說「想太多」，對於立委蔡壁如說民眾黨不缺席高雄市長補選，柯則說，（罷韓）投票結果都還不曉得，這只能給高雄市民自己決定，他是沒什麼意見。

談到白藍合作，柯說，想太多，這次是嘉義跟台北天文館合作，黃敏惠是為了6月21日在嘉義舉辦活動而來招攬客人。黃敏惠則說，嘉義市長期跟北市私下有很多合作，這是非常重要的科學教育盛事，她來到北市是當然的，北市有最好的設備與人才，嘉義又在北迴歸線上，是全世界看到這次日環蝕最重要的點。

針對民眾黨是否參加高雄市長補選，柯說，不要這樣講，（罷韓）投票結果都還不曉得，他知道媒體從現在到6月6日，每天都會問他這題，但這只能給高雄市民自己決定，他是沒什麼意見。至於罷韓是否樂觀，柯避答說「我不曉得、不知道、不想知道、也不用知道！」

(中時 )