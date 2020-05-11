又是神棍藉口消災解厄，卻進行性侵惡行！台中女小雪（化名），在馮姓男友、馮男姊姊及男友姊姊的「前婆婆」陳女介紹下，到南投宮廟問事，主持公廟的施姓男子，在按摩中以「冤親債主比較重」要幫小雪把不好的氣排掉為由，以手指性侵得逞。案經上訴，台中高分院二審依強制性交罪判施男3年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小雪2018年1月某日下午，在上述3人陪同下，前往南投這間宮廟問事。施男問完小雪等人生辰八字後，就直指小雪情況比較嚴重，要幫她清冤親債主，馮男姊姊及陳女遂將她帶入宮廟的一間房間。

一開始陳女要求小雪趴在床上，要求她將衣服掀起來，由陳女幫她按摩。按到一半，改由施男接手。施男直接跨坐小雪臀部上按摩背部，隨後要求她翻身，一樣跨坐按摩胸部、腹部，按到大腿內側時，突然以手指性侵得逞。

小雪嚇到愣住，看向站在一旁的馮男姊姊及陳女，而施男甚至掏出生殖器，馮女開始哭泣，小雪問馮女現在是什麼狀況，馮女一直哭說不出話，改問陳女，陳女表示，施男說小雪冤親債主太重，需要更深入的幫她，意思是要用生殖器把「壞東西拉掉」。

馮男姊姊證稱，看施男指侵小雪時嚇到，但礙於陳女當時是婆婆，不好多說甚麼，直到施男掏出生殖器，她有幫忙出聲拒絕，卻被施男嗆「不信任我」，讓她氣到哭出來。

馮男則證稱，施男曾幫他做過法，他秉持信任才帶女友拜拜；沒想到，施男問「你愛不愛你女朋友」，他回「我愛啊」，施男竟說「這樣要讓他X一下」，讓他當場傻掉，陳女在旁打圓場說是開玩笑。

法官審理認為，施男利用小雪急迫無助的心理狀態，佯稱冤親債主重，得用排氣改運等說詞，壓抑她理性思考空間性侵得逞，依強制性交罪判施男3年6月徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)