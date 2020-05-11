台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)4月合併營收6.5億元，年減14.17%，公司表示，台灣市場穩健成長，加上中國市場持續復工支撐業績，但印尼等海外市場受封城影響，對第二季整體營運看法保守。

春雨表示，受到新冠肺炎疫情影響，在4月業績表現上，國內與海外呈現不同的營運成果。台灣內銷市場因需求穩定，業績持穩；中國地區隨著各地復工復產速度加快，需求已有效提升，子公司上海友鉅4月單月營收年增逾五成，顯示在中國經濟活動逐步回溫下，該區營運可望觸底回升。但海外其他市場受到許多國家的封城影響，客戶需求與出貨量皆相對減少，致使包括印尼與美國等市場業績皆下滑，影響整體營運表現。

春雨指出，台灣內需市場在政府加速推動公共建設、台商回流，以及超低利率環境帶動房市及廠辦興建續熱，建築用扣件的需求穩健增長。但對於第二季展望，暫持保守看法，主要是對營收貢獻度不小的印尼是東南亞地區受新冠肺炎疫情衝擊最大的國家，首季經濟成長率創近20年新低，有待該國疫情緩和解封後，才能再進一步觀察市場需求。今年至今，受到疫情影響，春雨2020年1-4月自結合併營收25.87億元，較去年同期減少15.22%。

(時報資訊)