鴻海(2317)帶頭，台股年線到手！全球疫情趨緩，防疫概念股資金退潮，市場資金轉戰電子股，其中又以中低價電子股表現最為活潑，東科—KY(5225)、奇偶(3356)、興能高(6558)、威潤(6465)、湧德(3689)、詩肯(6195)、緯穎(6669)、翔名(8091)、為升(2231)、茂矽(2342)、展匯科(6594)股價強攻漲停板作收，搭配權值股台積電(2330)及鴻海(2317)負責穩盤，推升台股攻高，不過，多頭氣盛仍有悲情股，寶齡(1760)傳利空，生技醫療類股遭逢賣壓，台康生技(6589)、寶齡富錦(1760)、熱映(3373)等，以及定穎(6251)及申豐(6582)等近期熱門股逆勢跌停。

在電子股重掌多頭下，台股指數大漲逾100點，突破年線，站上11000點，終場加權股價指數為11013.26點，上漲111.84點，成交量1684.56億元；OTC指數為141.8點，上漲0.75點，成交量557.36億元。

今日上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.56%，其次是觀光類股及電線電纜類股，分別上漲2.46%及1.8%，表現較差者為百貨類股、橡膠類股、食品類股，百貨類股下跌0.57%，橡膠類股下跌0.39%，食品類股小漲0.07%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.62%，表現最差為化工類股，下跌1.64%。

就技術面來看，今天台股在電子股領軍下開高走高，終場上漲111.84點，以11013.26點作收，順利站上11000點；延續上週攻勢，今天台股在電子股領軍下站上11000點，順利站上年線，由於短期均線5、10、20日線續多頭排列，且成交量穩定放大，雖然11000點之上有半年線壓力不易一次突破，但因國際股市多頭氣盛，台股短線仍有上攻機會。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，在歐美經濟將漸進重啟下，第三季經濟及企業獲利可望走出谷底，而2021年企業獲利將出現較大成長，且各國央行持續維持寬鬆政策、金融市場風險保持穩定下，預期全球股市及台股仍可望維持震盪表現或延續向上走勢，拉回風險則在於經濟重啟過程，歐美疫情是否再惡化而延長經濟及企業獲利好轉時間，目前電子股仍是盤面主流，除了5G供應鏈、高速運算等族群之外，可留意手機供應鏈投資機會。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就國際環境分析，雖然全球肺炎確診人數快速超過350萬人，美國確診超過115萬人，但歐美疫情已有趨緩現象，且抗病毒藥物瑞德西韋臨床結果偏向正面；另一方面，各國央行QE，美國短期流動性問題已有緩解，美國、歐洲及中國紛紛推出援助企業方案，有利經濟反彈。整體而言，FED提前降息及擴大購債，而全球央行及政府寬鬆政策不變，在流動性充足及政策大力救市之下，有利台股低檔支撐買盤，因此，預期台股指數反彈超過2500點後，進入均線糾結的反壓區，即使技術性拉回測季線至月線間，拉回仍應尋找買點。

在類股布局方面，沈建宏指出，可朝三大方向布局：一、短線中國疫情獲得控制，中國5G、手機、伺服器等概念股有機會率先復甦；二、台積電法說會優於預期，半導體供應鏈仍是投資主軸；三、歐美疫情高峰過去後，看好Apple新產品受惠股，包括5G iPhone、miniLED等相關個股。

(時報資訊)