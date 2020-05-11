連鎖餐飲集團乾杯（1269）隨著中國大陸門市恢復營運，2020年4月合併營收雖尚未恢復往常表現，但已自3月低檔回升、月增達2成。隨著疫情見到趨緩跡象，配合力推母親節套餐優惠、進軍外送市場等措施多管齊下，集團預期兩岸營運動能可望逐步回升。

乾杯公布2020年4月自結合併營收1.68億元，較3月1.4億元歷史次低成長20.43％、仍較去年同期2.37億元減少28.75％。累計1～4月合併營收7.09億元，較去年同期10.2億元減少30.51％，均處近3年同期低點。

乾杯表示，中國大陸13家門市目前已全數恢復營業，隨著疫情漸進平穩、經濟動能逐步復甦，4月營收月增近9成。同時，集團也即時提供符合需求的外送品項，拓展外送市場服務因應，成為挹注營運動能的另一來源。

乾杯發言人廖佳怡表示，中國大陸店鋪全面嚴格遵守當地政府復工管控政策，除了隔桌接客，更妥善運用包廂確保員工及顧客健康安全。隨著中國大陸復工率逐步提高，加上民生消費需求持續回溫，預期中國大陸事業營運動能將逐步復甦。

台灣方面，為鼓勵消費者來店用餐，乾杯由乾杯、老乾杯合推「牛排猜猜看」活動，迄今已送出超過1600塊現切牛排。同時，乾杯首度攜手樂事推出聯名洋芋片，持外包裝截角即可至店兌換肉品，迄今已有超過100組來店兌換，行銷策略成功減少來客數降低衝擊。

此外，由於海外旅遊轉為國內消費，乾杯旗下鍋物品牌黑毛屋本家推出「春櫻和牛旬味鍋」，開賣至今銷售突破600鍋，顯示消費者仍願意出門嚐鮮新商品。隨著5月疫情趨緩，消費者來店用餐意願回升，顧客回流可為帶動營運持續回升。

為掌握五一連假及母親節聚餐商機，乾杯集團秉持嚴格防疫措施、提供安全用餐環境給消費者的原則，旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45等5品牌限時推出母親節套餐，讓消費者在疫情期間仍可讓媽媽享受頂級餐點。

同時，因應疫情衝擊改變消費者飲食習慣，乾杯宣布外賣服務開跑，旗下乾杯、老乾杯推出頂級和牛便當，於foodpanda、UberEats外送平台上架，並祭出外帶折扣優惠。其他品牌也積極籌備、拓展館外銷售通路，致力提升整體競爭優勢，力拚營運維持暢旺。

(時報資訊)