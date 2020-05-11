高爾夫PGA美國巡迴賽因為新冠肺炎疫情暫時停擺，隨著疫情逐漸好轉，比賽也可以考慮逐漸恢復，官方經過討論、協調後終於要在6月迎接今年疫情後首場賽事，準備舉辦比賽的地點德州沃斯堡市長表示，已經準備好在6月11日到14日主辦沃斯堡高球邀請賽（Charles Schwab Challenge）。

沃斯堡市長普萊絲（Betsy Price）告訴美國ESPN，市政府和賽會官方都持續和PGA密切聯繫，研議如何針對賽事所有參與者進行病毒檢測，「對於辦比賽我們非常樂觀，一直和當地賽事合作夥伴準備，他們也都很努力要讓賽事如期展開，屆時會針對球員、桿弟、及所有在球場工作的人員檢查身體狀況，每天都會監控大家健康狀態，預測人數上不會太多，我很滿意目前的進展，大家的健康與安全是最重要的。」

普萊絲補充：「有機會主辦今年第一場PGA賽事非常興奮，可以幫助我們強烈表達恢復以往生活的宣言。」

今年上半年全球面臨新冠肺炎疫情考驗，PGA在3月12日選手錦標賽只打了一輪就全面停擺，損失了9個星期的比賽時間，官方預計本周會再公布更詳細的復賽計畫，之前的消息是復賽的前四場比賽不開放觀眾進場，今年唯一確定會辦的年度四大賽之一PGA錦標賽，也延後到8月6日到9日進行。

(中時 )