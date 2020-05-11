總統蔡英文日前宣布蘇貞昌續任閣揆後，也已啟動府院人事調整節奏，前高雄市長陳菊確定轉任下屆監察院長。有網友問及，歷屆當選過高雄縣市長的政治人物，他們在之後的政治發展上，發展最好的人是不是就是陳菊？對此，有網友則以前國民黨主席吳敦義為例反駁。

2018年4月時，時任高雄市長的陳菊透過市府發布新聞稿表示，將秉持「戰士沒有選擇戰場的權利」的理念，決定承擔總統府秘書長一職，以襄助總統綜理政務，推動民進黨政府的改革價值與工作。隨著蔡英文5月20日將展開第二任期，陳菊已確定出任下屆監察院長，府祕書長職缺則由前立法院長蘇嘉全接任。

網友huanglove在PTT發文問及，歷屆當選過高雄縣市長的政治人物中，發展最好的人是不是就是陳菊？他說楊秋興當過縣長之後就停格了；吳敦義的黨主席也狼狽下台，之後也沒戲了；現在的韓國瑜也恐將下台，之後也可能沒戲唱了。該網友說看來看去，好像就陳菊混的最好而已。

對此，有網友不認同並表示「吳敦義有當上行政院長跟副總統耶」、「吳敦義當了行政院長、副總統、黨主席，菊一個都沒有」、「吳敦義真的跟菊半斤八兩」、「吳敦義的位置高多了，不能拿後來掉勢而忽略前面當過的」、「謝長廷要是不說什麼退出政壇的腦殘話 說不定還有一席之地」、「吳當黨主席本來也是要搶總統，只是沒成功而已」。

(中時電子報)