新冠肺炎疫情趨緩，但依舊重創各產業，為了協助農漁民度過難關，農委會祭出「農漁民生活補貼」，補貼投保農保、參與8大農糧政策、漁會甲類會員等1萬元生活補貼，但其中有99萬名農民將由農委會主動發給，預計在5月15日前入帳，但如農民原本在農閒時期有從事其他工作，也符合要件，若要申請如交通部、勞動部等補助，若未撤銷申請，恐怕無法領取其他部會生活補貼。

農委會主委陳吉仲日前宣布，99萬投保農保、並且在農會信用部開設帳戶的農民，不用排隊，只要符合未請領其他部會類似補助、2018年農業以外收入未達50萬元就入在5月15日主動入帳1萬元。

但因投保農保也可以在農閒時期加保勞保、開計程車等，一旦入帳這1萬元，也無法申請其他部會補助，農委會輔導處副處長陳怡任說，因為此次是農委會主動發給生活補貼，會排除已領取其他部會如交通部、勞動部、文化部、衛福部等類似補貼，但如果要再申請其他部會補助，要先把1萬元生活補貼退還才可申請。

勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，如果該名勞工同時投保農保、勞保，均符合申請要件，都可以申請，但以先申請的為準；如已先取得農委會1萬元生活補貼，則應先撤銷才能申請勞動部生活補貼。

(中時 )