疫情期間雖然民眾減少非急性就醫，但是慢性病患者也遇到「要不要就醫」的困境，專家指出可以用遠距照護作為解決之道，還可省下大筆醫療開支。舉例來說，台灣透析治療（洗腎）盛行率名列前茅，但有病患透過社交平台接受醫療資源，大幅延後進入透析治療的時間；以每位病患延後1年洗腎節省50萬元計算，健保每年可以節省60億元，足以用來回饋給醫事人員或是提升醫療研發能量。

台大公衛學院健康政策與管理所教授張睿詒表示，此次疫情讓慢性病患者遇到兩難：不進醫院可以避免風險，但如果真的身體有問題還是要就醫，如何抉擇？遠距照護就可以提供「新典範」。

他表示，曾有病患家屬透過社交平台提出醫療諮詢，結果大幅延後患者開始洗腎的時間；如果每人延後1年省50萬元、台灣每年新增1萬2000名洗腎者計算，健保每年可以節省60億元。

不過張睿詒也說，很現實的是，慢性病門診（慢性腎臟疾病、糖尿病、高血壓）每年耗用醫療資源1500億，是醫療院所重要的收入來源。假設每位洗腎者都延後1年進入療程，醫院就少賺1年門診費，這也是整個制度沒有提供醫師遠距醫療的誘因。因此他建議應該結合資通科技提出遠距慢性病照護模式，把節省下來的費用回饋給醫事人員，以及提升研發能量。

台大公衛學院健康政策管理所所長鍾國彪表示，疫情期間對醫院內部管理改變非常大，例如很多醫院把二線人員如病理科醫師調去做採檢，且要先培訓，對醫師來說轉換身分壓力非常大；另外很多科門診量減少，小兒科、耳鼻喉科、復健科尤其是「重災區」，看診件數和費用都下降，倒是精神科和皮膚科看診量逆勢上揚。疫情稍晚之際，也要開始恢復醫療院所的正常經營。

台大公衛學院副院長陳秀熙則表示，截至11日上午全球確診病例最新數字是420萬人，好消息是死亡率6.8％，已比上週7.1％略降，康復率也提升。

陳秀熙說，雖說全球在沒有藥物和疫苗的情況下透過隔離、社交距離和個人保護撐了3個月，但是新冠肺炎是很不一樣的病，「既像傳染病，又像是慢性病及癌症」，病患如果沒照顧好就惡化為急性呼吸窘迫症，這時醫療量能就變得很重要，因為各國的重症照護量能可以左右該國的疫情死亡率。

(旺報 )