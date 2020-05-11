花蓮有民宿業帶團上山泡湯，疑似倒啤酒至溫泉等照片引起眾怒。（許家寧翻攝）

王姓業者坦承做錯事，也懷疑被截圖公審是同業攻擊。（許家寧翻攝）

花蓮太魯閣國家公園景色優美，花蓮有民宿業者日前帶著遊客下切溪谷，私闖封閉中的文山溫泉開啤酒趴，臉書更自曝「倒啤酒在溫泉」、「野溪洗頭」等多張照片，引來民眾撻伐，業者出面道歉，強調絕無要汙染環境的意思，太管處也將依法查處開罰。

文山溫泉為太魯閣國家公園中唯一的野溪溫泉，但在2005年一場落石坍塌造成1死7傷慘劇而封閉迄今，但吉安鄉一處民宿業者7日冒著風險帶領10名年輕男女闖入泡湯，一群人在溪中洗頭，將啤酒倒入池內，甚至橫躺在大馬路上拍照，相當歡樂。

業者將照片貼上臉書，還大言不慚「歡迎光臨我的浴室」，照片遭到截圖轉傳，引來網友大罵，泡溫泉還倒啤酒進去！清澈的野溪,禁的起洗髪精的污染？溪水中的生物受的了如此摧殘？痛批業者沒有公德心，也引起太魯閣國家公園管理處注意。

王姓業者今錄製影片致歉，澄清不是倒啤酒，而是把啤酒罐當成容器裝溫泉水，但喝酒泡溫泉是錯誤示範，坦言當天確實在溪邊洗澡，但用的是肥皂，絕無汙染環境之意，強調客人是無辜的，後果由自己承擔責任，對於相關罰則，也會欣然接受。

太管處副處長張登文表示，文山溫泉遊憩區僅開放到吊橋橋頭處，遊客若闖入需自負安全，在溪邊洗頭舉動，可依違反國家公園法開罰3000元，但仍須舉證是否有汙染水源事實，目前已交由保安警察第七總隊第九大隊蒐證查處。

(中時 )