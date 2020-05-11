台南市長黃偉哲前往安平區公所發放綠豆湯，替審查擴大紓困方案的基層員工加油打氣。（洪榮志攝）

因應新冠肺炎疫情的衝擊，中央擴大急難紓困實施方案的補助對象，讓各基層公所人員忙得人仰馬翻，不僅每天加班到晚上10點輸入資料，甚至連母親節也不得不加班審查申請案件。台南市長黃偉哲11日下午特地前往安平區公所替基層員工加油打氣，還親手餵公所女員工喝綠豆湯。

根據台南市政府社會局統計，各公所從5月6日開始受理申請補助金後，直到11日中午截止，全市各區公所接獲的諮詢電話高達3萬9576通，急難紓困受理案件數1萬1779件，已核定通過件數748件，累計發放補助金1071萬元。

安平區公所社會課表示，受理申請擴大急難紓困方案以來，最常碰到資格不符及資料不齊等問題，不少民眾誤以為「人人有獎」，甚至連身分證都沒帶就跑到公所申請紓困，公所人員耗費不少時間在說明政策內容及申請對象資格上。

此外，遇到申請對象資料不齊時，還得向財稅、勞工單位調閱相關資料，如此一來也都會延長審查時間。幸好，安平區的民眾都很理性，並沒有遇到衝突事件發生。

(中時 )