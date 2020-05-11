新冠肺炎(COVID-19)疫情持續超過百天，醫護、救護、警消等人員擔任防疫第一線，曝露在染疫風險中，堅守工作岡位、守護全民健康。適逢5/12國際護師節，全聯與門市同仁感謝所有第一線防疫英雄們的付出，特別邀請民眾到門市一起為醫護、救護、警消等人員加油打氣。

全聯將於2020/05/12(二) 中午12點在全台千間門市一同響起暖心的感謝廣播，謝謝防疫英雄默默地用愛守護台灣，成為全民最信任且最堅強的後盾。同時邀請民眾，只要用短短10分鐘也可用一己之力獻心意。

只要於2020/05/12(二)當天中午12點到全台任一間全聯門市，跟著全聯夥伴一起為第一線的防疫英雄拍手鼓掌，就有機會喝到免費的OFF COFFEE熱美式；若該門市無供應OFF COFFEE，將提供指定罐裝咖啡乙罐，每店限量100杯/罐(本活動限2020/05/12當天中午12點整，緩衝至12點10分，12點10分後活動立即停止)，讓大家把感謝化為實際的行動，用掌聲響徹全台千間全聯門市，表現對醫護人員的感謝！

(中時電子報)