在今年的3月18日至5月4日，南港輪胎(2101)持續買進泰豐(2102)股票高達67,441張，持股比例達14.25%，成為最大單一股東；面對南港可能的逼宮，泰豐11日罕見發出聲明表示，秉持開放但觀望的態度，同意在維護股東權益、公司永續經營以及符合法令範圍的前提下，未來不排除和林學圃見面，就雙方可能的合作方式交換意見。

雖遞出合作訊息，不過，泰豐卻質疑，林董事長的意圖，實在讓泰豐和投資人摸不著頭緒。

泰豐指出，由於南港公告，前兩次取得股權均宣稱為投資理財，接下來又突然變為競選董事，最後更宣稱持有泰豐股票，不是為了短期利益，而是看重輪胎產業的發展，並要協助泰豐董事會透明化。但，對於取得泰豐持股的目的一變再變，讓人對南港實質的動機耐人尋味。

泰豐強調，近年因歷經2017年中壢廠倉庫大火、2018年大陸江西廠停止生產等因素導致虧損，在董事會及經營團隊快速調整經營策略，擬定以代工生產及強化FEDERAL高端產品銷售這二種營運模式，作為提升業績的雙引擎，不但致力提升高技術門檻高毛利的輕卡車及競技跑車類輪胎銷售量，並擴大觀音新廠二期工程，提高產能及調整產品結構以為因應。

同時，經營團隊於近年前即預察到 FEDERAL產品在北美市場的巨大潛力，積極佈局北美分公司，擴大產品通路，也在今年取得豐碩成果。

這些改變的決定，不但提高了產品獲利，避免落入削價競爭的困境，也使得泰豐在輪胎市場走出了自己的路，累計泰豐2020年首季營收13.39億元，較去年同期成長15.3%，讓2020年第一季的財務表現在同業輪胎廠紛紛衰退的情形下，更顯亮眼，其經營團隊的績效，也令人矚目。

不排除和林董事長見面；泰豐指出，泰豐與南港雖同為輪胎廠，惟產品類別、生產技術、市場客戶、企業文化存有相當歧異，對於二家未來的產業模式如何調整，企業經營此時變動，對於股東及客戶是否受到無法預期的衝擊等種種情形，因雙方尚未具體接觸，仍不明朗。

(工商 )