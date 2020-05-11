中鋼4月份合併營收為254.34億元 年減23.32％ 15:442020/05/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到鋼品銷量大減影響，中鋼(2002)4月份合併營收為254.34億元、年減23.32％，累計合併營收為1,033.52億元、年減20.13％。 (工商 ) #中鋼 #合併營收 #鋼品銷量 #大減 #累計合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 豐泰越南廠承租面積 大減2／3 04:102020/05/07 證券．權證 力達-KY大陸廠復工後 4月合併營收回升 09:392020/05/07 財經 《業績-其他》jpp4月合併營收1.2億元 年增7.43％ 10:342020/05/07 財經 亞德客-KY4月合併營收 續創單月新高 18:202020/05/07 財經 英特磊Q1獲利大減 4月營收年增近2成 18:202020/05/07 財經 台灣百和前四月營收 同期新高 04:102020/05/08 證券．權證 鮮活Q1獲利年減87％ 04:102020/05/08 證券．權證 瑞智第一季EPS為0.27元 4月銷售營收衰退 09:512020/05/08 財經 亞德客-KY4月及前4月營收傳捷報 今股價給力 10:192020/05/08 財經 蘋果出貨歸隊 台積營收 5月起點火 04:102020/05/09 財經要聞 財經熱門新聞 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 華為財務職位砍千人 任正非氣炸：不知誰幹的 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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