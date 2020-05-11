疫情封鎖下未取消選舉，波蘭投票所不准開設怎麼投票？(新華社)

新冠肺炎肆虐期間，許多國家下達禁令，要求民眾待在家中防疫，但波蘭在實施封鎖令的同時，卻沒有將總統大選延期，投票所因為禁令關係根本不准開設，創下投票率為零的紀錄！

根據總和外電的報導，波蘭日前下達禁令，像是學校和公園等公共設施全數關閉，更限制2人以上的集會，尋求連任的現任總統杜達（Andrzej Duda），在第一輪選舉時以50%的支持率勝出，就怕疫情變得更嚴峻，因此杜達領導的執政黨堅持選舉如期舉辦，但在野黨擔心在禁令的情況下，無法呈現出真實的投票結果，希望大選日能夠推遲。

根據波蘭憲法，政府可以自然災害為由，合法推遲選舉。但波蘭各政黨位達成協議，最後大選如期在當地時間5月10日登場，但投票所因為禁令關係根本不得開設，也因此沒有任何一個選民能夠進行投票，最後出現投票率零的狀況。

反對黨支持將選舉延期，執政黨卻堅持選舉如期舉行，成了大選沒取消，選民也不能投票的僵局。根據路透社報導，波蘭選舉委員會表示，國會議長將在14天內宣布新選舉日。選舉委員會負責人馬辛尼亞克（Sylwester Marciniak）表示，按照規定，新的投票日必須在60天內舉行，因此這場大選最晚必須在7月時登場。

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(中時電子報)