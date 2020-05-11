彰化區漁會鹿港本部上午持續湧入許多漁民前來詢問申辦擴大紓困補助金。（謝瓊雲攝）

擴大紓困加碼1萬元來了！你領到了嗎？彰化縣總計有13.5萬農民、1.4萬漁民符合資格，15日前就可領到；彰化縣區漁會7個辦事處上午均湧入申辦人潮，對比許多農民則開心笑呵呵坐等補助入帳，有漁民感嘆，「漁民甘卡細漢？」

彰化區漁會為彰化縣沿海伸港、線西、鹿港、福興、芳苑和大城6鄉鎮2.4萬名漁民會員服務，其中芳苑鄉設有2個辦事處，由於漁業署配合農委會規定，要求全台地區漁會都需比較地方公所紓困流程，憑證件、存摺影本與證明文件親自臨櫃申辦，因此7個辦事處人員全都忙翻。

先前3萬元紓困金僅限無保農漁民，許多農民大嘆補助「看得到、花不到」，如今擴大補助1萬元，只要前年度申報綜所稅總額未達50萬元以下、3月31日前仍在保的農漁民就能領；彰化縣有13.5萬人，補助金將直接入所屬農會帳戶，讓農民們眉開眼笑。彰化縣農業處科長蕭麗玲強調，只要有開戶頭的農民，若15日前金額仍未入帳，可再洽詢所在農會補辦。

反觀彰化區漁會2.4萬名會員中，符合第一階段無保3萬元紓困補助金資格者6800人，目前已有3000人完成申辦，擴大紓困對象另有1.4萬人，每個辦事處上午都湧入數百人，幾乎忙翻，漁民、漁會員工個個都笑不出來。

彰化縣沿海漁村老化，青壯漁民也都40、50歲，更不乏60、70歲仍在捕魚的老漁民，有人不滿抱怨「要帶那麼多文件，又不太會寫申請表，實在捉弄人！」也有民眾表示上午先來問清楚，下午再陪父母前來申辦。

漁會祕書洪一平坦言，彰化區漁會雖有信用部，早已運作多年，卻因全台39家區漁會仍有11家未設信用部，在中央齊一要求公平、統一流程情況下，確實增加不少作業時間，但漁會員工責無旁貸，上周都已事前宣導，加上今天起投入全部人力為漁民服務、幫老漁民填寫文件，可用郵局或漁會信用部存摺，也可開新戶請領。

(中時 )