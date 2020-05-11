擴大紓困加碼1萬元來了！你領到了嗎？彰化縣總計有13.5萬農民、1.4萬漁民符合資格，15日前就可領到；彰化縣區漁會7個辦事處上午均湧入申辦人潮，對比許多農民則開心笑呵呵坐等補助入帳，有漁民感嘆，「漁民甘卡細漢？」
彰化區漁會為彰化縣沿海伸港、線西、鹿港、福興、芳苑和大城6鄉鎮2.4萬名漁民會員服務，其中芳苑鄉設有2個辦事處，由於漁業署配合農委會規定，要求全台地區漁會都需比較地方公所紓困流程，憑證件、存摺影本與證明文件親自臨櫃申辦，因此7個辦事處人員全都忙翻。
先前3萬元紓困金僅限無保農漁民，許多農民大嘆補助「看得到、花不到」，如今擴大補助1萬元，只要前年度申報綜所稅總額未達50萬元以下、3月31日前仍在保的農漁民就能領；彰化縣有13.5萬人，補助金將直接入所屬農會帳戶，讓農民們眉開眼笑。彰化縣農業處科長蕭麗玲強調，只要有開戶頭的農民，若15日前金額仍未入帳，可再洽詢所在農會補辦。
反觀彰化區漁會2.4萬名會員中，符合第一階段無保3萬元紓困補助金資格者6800人，目前已有3000人完成申辦，擴大紓困對象另有1.4萬人，每個辦事處上午都湧入數百人，幾乎忙翻，漁民、漁會員工個個都笑不出來。
彰化縣沿海漁村老化，青壯漁民也都40、50歲，更不乏60、70歲仍在捕魚的老漁民，有人不滿抱怨「要帶那麼多文件，又不太會寫申請表，實在捉弄人！」也有民眾表示上午先來問清楚，下午再陪父母前來申辦。
漁會祕書洪一平坦言，彰化區漁會雖有信用部，早已運作多年，卻因全台39家區漁會仍有11家未設信用部，在中央齊一要求公平、統一流程情況下，確實增加不少作業時間，但漁會員工責無旁貸，上周都已事前宣導，加上今天起投入全部人力為漁民服務、幫老漁民填寫文件，可用郵局或漁會信用部存摺，也可開新戶請領。
(中時 )
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