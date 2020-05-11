正德海運（2641）今年首季稅後淨利年增39％，首季營收1.92億元，營業毛利0.52億元，毛利率26.99％，較去年同期的營業毛利0.50億元，毛利率25.94％，年增2.61％；稅後淨利0.25億元，EPS0.17元，高於去年同期0.18億元獲利與EPS0.12元，主要原因是公司掌握的長約鎖住獲利。

正德去年每股盈餘0.53元，董事會已決議通過每股擬配發股息0.2元，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.1元，以5月8日收盤價5.92元計算，殖利率約3.38％，將於5月28日召開股東常會。

正德近兩年調整船隊營運模式加上營運上配合市場發展趨勢與需求，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利較前一年度改善，拉升每股淨值上升，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益。

去年正德分別於3月及10月簽約斥資購買載重噸數4.2萬噸及2.8萬噸散裝貨輪，並於4月及11月下旬加入營運行列，同時已簽妥長約鎖住獲利，除自有船隊外，正德也與國外同業策略性結盟，合資購買船舶，8月及9月各有一艘輕便極限型船交船、出租運作，可挹注獲利表現。

在去年力求在現金收支平衡下降低負債比率，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險。

正德船隊數有14艘，其中，11艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租。租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策即租約到期續約，以合理之利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

今年初因新冠肺炎疫情造成全球產業鏈供應節奏大亂，影響全球海運狀況及市場信心，因為邊境管制，船員與工作人員出入境不易，及延緩開工造成的生產停工、港口缺工影響作業流程，大陸製造業幾乎停擺，且因原物料運輸需求急凍，加上國際海事組織（IMO）今(109)年初起開始實施環保法規「限硫令」，打亂了市場動能，使波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）重跌，2月份平均指數為460點，較上月平均750點、跌幅達39％，但從2月10日最低點411點到5月7日514點已回漲達30％。

隨著中國陸續復工，加上國際航運公會(ICS)及國際港口協會(IAPH)共同呼籲即使在人員入境管制的情況下，仍允許商用船舶停靠碼頭裝卸貨，以確保供應鏈開放及全球海洋運輸正常運作，民生必需品及原物料、糧食運送能維持貿易通暢，使得BDI指數緩步走揚。

整體而言，受新冠疫情、傳統淡季影響，109年首季散裝海運市場陷入極端低迷狀態。但全年來看，在全球疫情有趨緩的態勢下，巴西鐵礦砂出貨大幅增加、第二季為農產品收成旺季，糧食貿易有望好轉，反映中國復工帶動需求回溫，全球各地逐漸恢復經濟活動，未來歐美消費動能恢復，近期油價暴跌，亦有利航商營運成本大幅下滑，散裝航運市況已見觸底復甦。雖然新冠疫情影響上半年表現，下半年市況有待觀察疫情變化，但可確定的是在全球確診人數持續下降，油價徘徊在低檔，加上第三季進入海運旺季，因疫情遞延的需求將使市場逐步加速回復至合理水準。

正德分析，第三季以後北半球穀物和煤炭運輸旺季，市場反彈力度將增強，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善，展望109年散裝航運市場可望復甦穩定緩升。

正德4月合併營收為0.64億元，年減2.06％，累計前4月合併營收達新台幣2.56億元，年減1.55％。

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