雲林斗南鎮長沈暉勛（前右二）發放紓困金。（許素惠攝）

領到紓困金的民眾（左）露出笑容。（許素惠攝）

沈姓單親媽媽要養2子，但被餐廳裁員，領到3萬紓困金，終於不再煩惱孩子的學費無著。（許素惠攝）

雲林斗南公所高效率發出首波紓困金

雲林縣斗南鎮公所展現高效率，下午發出第一波紓困補助，共有8人領取，金額1至3萬元不等，值得一提的是，公所為了加速發放腳步，雖然上級核撥的經費不足，仍自行調整財務先行發放，鎮長沈暉勛說，紓困就是急用，在符合相關會該規定的情況下，公所會盡所能從速、從寬發放。沈姓單親媽媽領到3萬紓困金，強調兒子學費終於有著落。

斗南鎮公所截至4月底共受理了180件紓困申請案，公所人員上周六主動加班審核，共8件不必補件且符合相關規定及資格，沈暉勛下午親自發放紓困金。

獲得急難紓困補助的8人為4男4女，年齡36至61歲，泰半是單親爸、媽，包括低收入的單親媽媽，需養2子但被餐廳解雇；放無薪假的單親媽及單親爸，各得撫養2與3幼子；被解聘的司機；遭減薪但得養兒的販售員與臨時工等，大家拿到紓困金都稍鬆口氣。

沈姓單親媽媽在餐廳工作養2兒女，因餐廳因出桌數劇減而裁員，眼見國三的兒子即將升高一，正為學費苦惱，她說，3萬紓困金正好可以做為兒子的學費，也感謝公所很快發下來。

沈暉勛指出，雲林縣府本月8日將第一波紓困金15萬元撥下來，公所並運用第一季節餘急難救助金3萬元，總共發放18萬紓困金，採從寬、從速、從簡讓需要的鎮民看得到，也領得到。

斗南鎮公所號會課長盧瓊枝指出，紓困補助採家戶計，依不同情況及條件，每戶最高可領到3萬元，依民眾申請日期及存摺等佐證相關資料完整性，採先審過的先發放，資料愈齊全，審得愈快，當然也發得愈快。

(中時 )