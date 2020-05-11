新冠肺炎疫情在今年首季並未影響到亞洲區間航線，萬海（2615）今年首季營收有4.12％的成長，達180.07億元，但是4月開始疫情擴大，萬海4月營收53.56億元，年減10.95％，萬海指出，亞洲區間航線整體市場第二季已開始減併班動作，5月份中東、印度與菲律賓估計減併班二到三成，其他航線則是少量減班。

萬海在今年3月，營收年增率都還有4.62％，主要是大陸與東南亞間往來貨載年增近一成，因此估計萬海第一季仍將享有獲利。4月開始亞洲多國疫情高升，開始影響到民生消費與進出貨貨量，航商也比照歐美航線進行減併班。

萬海本月初買下以22.28億元買下內湖區的「長虹新世代」A棟廠辦，共708.52坪，含150個車位，預計今年下半年交屋。萬海指出，目前公司在台北市松江總部的部分樓層租約到期，預計內湖新辦公室遷入時間為明年上半年，松江路現址仍有三層自有辦公室，未來遷入內湖辦的部門仍在規劃中。

(工商 )