荒山亮主持華視、公視台語台全新美食行腳節目《台灣好滋味》，11日出席開播記者會，從第一季的幕後配音，到第二季的幕前主持，他自嘲，「我是聲優變男優。」平常都關在錄音室的他為了主持外景節目，提前佈署練身體，跑步、滾輪、腳踏車樣樣來，「本來可能有八塊肌，最近防疫沒運動又變成一塊半。」不只身材，疫情讓他上半年零收入，本來談好赴歐洲的音樂行腳節目也延期，發片更為此延後2個月，損失近百萬。

荒山亮原先預計3月發片，但因為專輯在紐約製作，受疫情影響進度大延遲，改成線上作業，最快到6月才發新專輯，他表示：「這陣子工作全取消，看到有民眾還出國玩，才會比較激動一點，在臉書發文，周遭的人一直叫我冷靜。」他認為《台灣好滋味》現在播出很有意義，大家對於疫情有莫名恐慌，之前還有民生物資搶購潮，他主持之後了解到台灣有豐富資源。

荒山亮親自下廚炒米粉。（華視提供）

去年沒推出個人專輯的荒山亮，被問到金曲獎取消一事開玩笑說：「頒獎這種東西如果網路線上，就很沒感覺，好像可以去棒球場辦。」擁有餐飲背景、過去曾任五星級飯店經理的他也在節目大展廚藝，平常就喜歡做菜，這次更特地為節目學會幾道新菜色，「但錄影後還是有後悔，在浪上跨一層樓高的船板，雨水直打，根本是拍災難片，幸好我沒暈船。」他笑稱最大的挑戰是採水蓮，穿著工作衣的他全身濕透，底下都是爛泥，光站立腿都痠痛。

(中時 )