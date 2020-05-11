天風國際證券分析師郭明錤上周發布最新報告，指出蘋果mini LED開發進度順利如預期，預計今年下半年該產品供應鏈受惠，加上市場傳出蘋果將來台灣大舉投資，預計在竹科龍潭園區蓋新廠，鎖定Mini LED 與 Micro LED兩款最新顯示器技術，晶電、友達有望獲得訂單。

受到此消息激勵，友達早盤一度大漲0.65元或8.79%、來到盤中高點8.04元，尾盤漲勢收斂，收漲0.44元或5.95%、報在7.83元，交易總量189854張，較前一交易日多出近14萬張。同為面板雙虎的群創股價表現同樣強勁，盤中一度來到最高點7.02%，收漲3.04%，交易總量147092張，較前一交易日多出近10萬張。同被市場點名的晶電，股價則是開高走低，收跌0.6元或1.52%、報在39元。

大陸復工以來，面板市場價格壓力再度浮現，韓廠更是受不了大陸廠商大打價格戰破壞市場行情，宣布退出LCD轉攻OLED技術，當時友達、群創獲得轉單的消息也不斷傳出，但面對陸廠來勢洶洶，以及科技大廠蘋果轉進投資台灣，面板雙虎布局Mini LED 與 Micro LED市場可說是順勢而為。

(中時電子報)