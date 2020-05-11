台中龍井沙田路6段，一處連棟商店，11日凌晨1點多發生火災，由於現場為連棟鐵皮商店，火勢一路延燒，消防局派出龍井消防隊等8個分隊，前往救援，火勢約在凌晨3點撲滅，共造成造成牛肉麵店、滷肉飯店、超市等3家商店燒毀，所幸店員在消防隊到前均自行脫困，詳細起火原因調查中。
11日淩晨1點58分，中市消防局接獲報案指出，龍井沙田路6段商店發生火災，立即派遣龍井、犁份、沙鹿、清水、西屯、梧棲、大肚、協和分隊、第四大隊，出動各式救災（護）車輛共28輛、人員71名，馳往現場救援，並由第四大隊大隊長蔡孟栩在場指揮。
消防隊到場時，發現牛肉麵店、滷肉飯店已全面燃燒，並已波及旁邊的超市，消防隊員立即佈水線搶救，並在商店周遭，闢出水線，成功阻止大火繼續延燒，因餐廳內存放有瓦斯桶，情況一度危急，消防隊員冒險從火場內拖出好幾瓶瓦斯桶，瓦解危機，火勢約在2點41分控制，3點08分撲滅，總共燒毀牛肉麵店、滷肉飯店、超市等三家店舖，共600平方公尺，所幸無人傷亡。
由於牛肉麵店老闆娘向消防隊表示，當時正在熬煮牛肉湯，但太累不小心睡著了，但是否就是起火原因，消防局表示，詳細原因，火災調查科仍在統整各方訊息，調查中。
(中時 )
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