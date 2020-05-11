經典偶像劇《海豚灣戀人》由張韶涵、許紹洋、徐潔兒、霍建華等人主演，該劇播出17年後，張韶涵、許紹洋、徐潔兒3人近日在節目上隔空同框，還對唱主題曲《遺失的美好》，其中，許久不見的徐潔兒，一現身更是美翻天！

2003年的偶像劇《海豚灣戀人》由張韶涵、許紹洋、徐潔兒、霍建華主演。（圖／取材自徐潔兒微博）

徐潔兒演活壞女人「沈曼青」，不過她其實是以歌手出道，如今徐潔兒重拾歌手身分，登上陸綜《天賜的聲音》挑戰演唱音樂劇，而原唱張韶涵則在另一個攝影棚觀賞，節目還找來許紹洋視訊連線，3人一同框就唱《遺失的美好》，畫面充滿無限回憶。

41歲的徐潔兒一現身就以凍齡外型、姣好身材和清新氣質美呆全場，徐潔兒事後也在微博發文，透露她接到節目邀約時非常忐忑，一度想要打退堂鼓「數不清節目錄製的時候落了幾次淚，站在久違了17年的歌唱舞台，重拾歌手身份，對我有太大的意義和感動」。

張韶涵也留言送暖鼓勵：「我還是感受到妳對音樂的熱情從未改變，抓住這個好機會，趕緊發片吧，讓我們看到歌手身分的你。」徐潔兒也直呼：「好的，我努力提上日程」。

(中時電子報)