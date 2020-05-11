各地漁會11日開始受理甲類會員1萬元紓困補助，嘉義區漁會共2萬5000多名會員，其中有1萬1300多名符合資格，漁會上午8點開門營業，許多漁民7點多就到門口等候，大家對紓困看法不一，有些申請人說不無小補，有些則感謝政府的美意，也有人認為應同樣發放3萬元，為何補助還「分大小漢」，覺得相當無奈。

日前漁民3萬元紓困開辦時，受惠的人幾乎是剛入會年輕漁民，使許多資深漁民因不符合資格遭拒，相當氣憤不平，直言「未落實到所有受衝擊對象」，因此，這次政府擴大紓困對象，凡符合今年3月31日已加入漁會的甲類會員、2018年所得未達50萬元，且尚未申請任何紓困補助者，持印章、存摺影本及身分證，即可申請。

嘉義區漁會總幹事張正義表示，因應申請的人潮，漁會已於上周五討論現場受理動線及人力安排，此外，為紓解人潮，分別在過溝等7個辦事處同時受理，漁民就近申請，有鑑於之前漁民3萬元紓困方案，許多民眾採分流申請，申辦情形順暢，針對目前已請領老漁津貼且符合甲類會員資格者，則由漁會代辦，不用特地來申請。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，受到疫情衝擊，影響產業甚鉅，價格未盡理想，因此，針對紓困方案，多數反應都正向，但恐怕無法真正排富，像他有位朋友退休後，仍繼續從事養殖，閒暇之餘則到兒子公司幫忙，那位朋友雖符合資格，但經濟上還過得去，就不打算去申請。

(中時 )