新冠肺炎(COVID-19)疫情帶動消費型態改變，吹響零接觸經濟的號角！瞄準防疫宅經濟，Yahoo奇摩拍賣攜手鑫總、弘達、棋勝與BMW汎德台北原廠認證中古車四大車商，將於5/12-5/15連續四天中午12:30天天推出「中古車線上直播賞車會」，將展示跨時代的保時捷911 GT3跑車對決，分享中古超跑行情與看車眉角，並推出以賓士C300價位即可入手的E300特殺款，讓消費者不出門，也可線上互動賞車，助業者逆勢吸客！

根據交通部公路總局資料統計，2019年全台新車領牌數達43.9萬輛，中古車過戶數則達76萬輛，約新車交易量的1.7倍，顯示中古車交易市場熱絡。而今年受疫情衝擊，不少汽車大廠因原物料供應斷鏈調整產能，交貨時間延後，吸引有需求的消費者更轉向購買二手中古車，而防疫期間民眾避免至密閉空間賞車，連帶推升平台中古車頻道流量增2成。Yahoo奇摩拍賣中古車主要瀏覽族群為25~42歲、約佔整體5成，其中男性佔高達85%，平台內以中高階進口車品牌車款為大宗，佔比約達55%。瞄準此消費需求，Yahoo奇摩拍賣攜手四大車商推出中古車線上直播賞車會，搭配專業人員介紹，消費者不出門，亦可透過直播互動，進一步領略稀有超跑與熱門超值雙B車款的產品魅力，輕鬆入手豪華款中古車。

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕指出：「Yahoo奇摩拍賣深耕在地市場，持續以科技創新優化平台和推動多元化商品，並推出免費的『粉絲通』無縫整合『折扣碼』、攜手萊爾富推出超商取貨免運等，促動業績動能。觀察到近來民眾防疫減少外出，消費者轉向電商平台進行消費，造就了新的消費趨勢崛起，因此攜手四大中古車商，鎖定高端豪華品牌中古車款的消費需求，希望打破因疫情而減少賞車的情境，透過直播與潛在消費者進行即時互動；預期透過此直播賞車活動，將帶入超過百萬人次的觀看流量，提供車商與消費者另一種嶄新的消費場景和賞車體驗！」

Yahoo奇摩拍賣將於5/12-5/15中午12:30推出「中古車線上直播賞車會」，天天直播稀有款法拉利、藍寶堅尼超跑、超值雙B等名車，所有直播展示車款都將提供原廠認證或第三方鑑定服務，配備專屬維修廠與保固服務，更將於直播活動期間送出總值10萬元的購車金和神秘好禮，並透過直播互動，讓消費者即使不出門，也能身歷其境般的線上賞車！

(科技)