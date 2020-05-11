六角（2732）今日公告2020年第一季合併營收8.56億元，年減21.90％，每股稅後盈餘（EPS）達0.2元，前四月累計營收10.66億元，年減28.85％。主要由於新冠肺炎疫情爆發後，全球各國相繼封城、鎖國，對「Chatime日出茶太」品牌於世界各營運狀況造成衝擊，影響六角前四月合併營收表現。

展望全年，第二季受限於全球鎖國、封城政策，預計解封時程依序落在五月中到六月，本季將會是全年營運谷底。六角集團旗下「日出茶太」持續力拼2022年達成全球2,000店目標：第一季總計全球淨增加店數約50家，對比去年同期成長近四成。

六角表示，自一月份起，旗下所有品牌門市均已採取緊急應變措施，加強防疫，保障所有員工、消費者、與供應商的健康與穩定，同時提出三大訴求：1.集團董事長不支領薪酬到今年底 2.全體董事不支領2019年董事酬勞 3.部分高階主管主動自請為期一到三個月不領薪酬進修假。力求不裁員、不減薪，守護集團員工生計並保持疫情過後再度積極擴張實力。

前4月營收波動，境外部分主要來自遍布全球六大州「Chatime日出茶太」品牌，因歐洲、美洲、東南亞、東北亞等各國政府，評估疫情加劇，延長民眾留在家中、封城、鎖國等禁令，居民行動以及商場營業受限，大幅影響實體店鋪營收，代理商對總部拉貨力道減緩；台灣境內消費，也由於疫情大幅影響來客數，但在四月初推出為期到五月底「六角消費振興券」後，挹注境內營收達10％，拉升消費力道效果顯著。

而最先經歷封城的大陸，最新四月底營運狀況，近八成大陸境內加盟店恢復營業，單店營收回復去年同期七到八成水準，消費回溫力道優於預期。後疫情時代，六角內部仍積極沙盤推演，等待全球各國陸續解封後再度積極擴張，搶占市占率。

(中時 )