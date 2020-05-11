台灣已經連續29天本土零確診病例，酒店、舞廳何時解禁？近日已發各界關注。台南市長黃偉哲11日認為，在兼顧酒店、舞廳業者及員工生計，以及避免成為防疫破口，近日將找業者溝通，了解能否達到中央流行疫情指揮中心訂定的戴口罩、洗手、保持社交距離等標準。

黃偉哲表示，酒店、舞廳何時解禁？目前面臨兩難的情況，第一是酒店的員工為了掙口飯吃，力爭希望能夠解禁，像台中金錢豹酒店的員工，就發動「一人一信」要求解禁；另外，我們也看到在韓國發生夜店群聚感染，導致他們的解示破功，導致韓國今天出現34個本土案例確診，單一夜店也有50名客人確診，所以說這個部分就變成面臨很難的情形。

黃偉哲指出，台灣已經29天本土零確診，全民也形成一種壓力，誰成為防疫的破口誰就變成「全民公敵」，因此不管是地方的民選首長或中央防疫官員，大家都非常地謹小慎微。也因此，部長陳時中訂下戴口罩、洗手、保持社交距離等標準，這一、二天會找酒店業者來磋商，看他們有沒有辦法達到這個標準。

黃偉哲認為，洗手應該沒問題，只要客人的手不要放在不正常的地方即可；但如何能戴口罩又能喝酒？如何能保持社交距離又能跳舞？這個部分是大家百思不得其解的部分。

有鑑於此，市府會找業者前來溝通，必要時看看業者的營運模式，能不能達到中央疫情指揮中心的標準；如果可以的話，就不妨去視察一下，看看他們是怎麼達到的。

不過，至少有一點台南一定要做的，那就是實名制及切結書。實名制是什麼意思？消費的客人，其實酒店幹部都應該知道是誰，即使資料不公開，內部一定要做記錄，以備萬一發生疫情時，市府可以疫調；至於切結書，業者必須切結確實遵守中央流行疫情指揮中心的規定，如果被查到沒有遵守，就得如何如何。

(中時 )