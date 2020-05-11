東協國家受到新冠肺炎疫情影響不大，紙尿褲需求穩定成長、庫存原物料成本下跌，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)首季合併營收4.99億元，年增8.12％，毛利率大幅彈升至37.56%，為史上最佳，稅後純益1.04億元，創歷史同期新高，年增59.22％，每股盈餘2.64元。

在4月，泰昇的主要市場越南雖受疫情影響，越南政府限制國內人群及商業活動約3個星期，但整體營收仍穩定成長，4月合併營收1.5億元，年增8.38%，月減16.69%，前4月合併營收6.48億元，年增8.08%。

泰昇說，越南已於4月24日解除限制，消費將逐漸恢復正軌，因此預估營收年增率將穩定成長。

泰昇指出，第2季為東協紙尿褲市場傳統淡季，目前疫情雖尚未解決，但已有趨緩跡象，消費力將逐漸恢復，因此預估營收可持續穩定成長；另外主要原物料不織布，受口罩效應影響成本大漲，預估毛利率將受衝擊，公司已採取因應策略並執行產品漲價，以降低不織布漲價所帶來影響。

整體而言，公司全年度仍朝營收及獲利雙位數成長目標邁進。

(時報資訊)