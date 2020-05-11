根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)Chromebook第一季在遠高於業界均值的19%高成長率下，以28%市占率奪下全球排名第一位；同時在泛歐地區以31%市占坐穩冠軍寶座，另外在泛美地區以28%市占率、泛亞地區以33%贏得領先地位，其中在美國、法國、德國及菲律賓等多個國家皆取得第一名的榮耀。

宏碁致力研發最頂尖及完整的Chromebook產品線，從筆電、All-in-One電腦及平板等系列，成為產業中Chrome裝置產品最多元的電腦品牌，高附加價值的規格及配備，讓宏碁Chromebook以業界完整之產品線，滿足商用及一般消費者不同的需求，也讓宏碁在全球第一季以高市占率繳出亮眼成績單。

宏碁日前公布4月份單月合併營收為新台幣197.48億元，年增41.1%；累積前四月合併營收為新台幣686.02億元，年減0.1%。在居家辦公及遠距教學需求挹注之下，宏碁展現強勁動能並抓住市場機會，Chromebook營收年增327.9%、輕薄型筆電營收將近翻倍。同時在四月份，建立多重事業引擎策略的動能持續發酵，如：安碁資訊公司營收年增12.7%、展碁國際公司營收年增52.2%、智聯服務公司營收年增72.3%、安圖斯公司營收年增42.5%。

(時報資訊)