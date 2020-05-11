記憶體封測廠力成（6239）受惠各產品線業務持續暢旺，2020年4月合併營收持穩高檔、以65.64億元改寫歷史第3高。法人預估，力成第二季營運可望續揚、有機會挑戰新高，雖然下半年營運動能可能轉弱，但長期營收及獲利成長動能仍看好。

力成2020年4月自結合併營收65.64億元，雖較3月65.79億元次高微減0.23％、仍較去年同期48.86億元成長達34.34％，改寫同期新高、歷史第3高。累計1～4月合併營收253.75億元，較去年同期193.18億元成長31.36％，續創同期新高。

展望後市，力成先前法說時指出，由於各產品線需求仍相當強勁，2020年第二季營運展望正向，預期營收可維持成長，並密切注意新冠肺炎疫情對下半年需求的潛在影響，若疫情影響狀況仍在公司預期範圍內，今年營運仍有望改寫新高。

力成4日驚傳湖口3廠區病毒遭勒索病毒攻擊，工廠生產一度停擺。公司發布重訊，證實伺服器曾遭駭客攻擊，但已逐漸復原、公司機密資料皆無影響。湖口廠區生產作業僅短暫停工，已大多恢復正常，受此事件影響程度有限，對公司營運尚無重大影響。

投顧法人認為，力成受惠DRAM、Flash、SiP/Module及邏輯等4大業務持續暢旺，預期第二季營運可望續揚、挑戰新高，維持近3成年增率。雖然下半年展望保守，恐抵銷上半年強勁表現，短線維持中立評價看待，但長期營收及獲利成長動能仍看好。

(時報資訊)