KIA台灣總代理森那美起亞汽車換將，由在台灣汽車產業擁有25年資歷的李昌益擔任總裁，期望借重其深厚的行銷、銷售、市場開發、品牌管理專業與經驗，帶領森那美起亞汽車經營團隊，持續務實深耕台灣市場，提供消費者最佳的KIA用車體驗，並秉持森那美集團「永續經營」的企業信念，開創森那美起亞汽車新局面。

李昌益畢業於美國賓州卓克索大學企業管理碩士，曾任職Audi Taiwan銷售處長、Luxgen汽車公司銷售暨行銷協理、福特六和汽車行銷處長、Mazda Taiwan總經理、國產汽車、本田南陽汽車，並擁有行銷、銷售、市場開發、品牌管理等多元面向的完整資歷，上任將以「強化產品、品牌提升、客戶服務永續」為首要任務。

展望未來，李昌益表示，KIA總代理森那美起亞汽車將持續投資佈建經營版圖，同時，亦將發揚KIA 「The Power to Surprise 源起亞洲 驚艷世界」的品牌精神，回歸產品本質，以提供具競爭力的產品，加上更貼近消費者的銷售管理策略，傾注每一位森那美起亞汽車夥伴的專業與服務熱忱，深化消費者對於KIA品牌的認同與喜愛，讓KIA的蛻變在台灣這片土地上持續穩定成長。

(中時 )