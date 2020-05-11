中國汽車工業協會11日發布2020年汽車市場預期。中汽協樂觀估計，如果國內及海外疫情得到有效控制，今年國內汽車市場銷量或將下滑15％；悲觀估計，如果海外疫情繼續蔓延，預計國內汽車市場銷量下滑25％。

中汽協指出，疫情導致國內相關產業受損，從業人員收入下降，影響汽車消費；國外疫情影響中國外向型經濟，導致國內相關從業群體收入受損，進而影響汽車消費；若海外疫情持續，將導致中國汽車出口受損。

大陸乘用車市場訊息聯席會同日公布最新車市銷售數據，前4個月銷情疲弱，全國乘用車市場累計零售444.5萬輛，年跌32.7％、減少216萬輛，約佔去年零售總量10個百分點，主要是疫情因素和春節偏早因素的雙重影響。

單計4月，大陸乘用車市場零售142.9萬輛，年跌5.6％，是今年走勢最強的月度。新能源車方面，4月新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，跌30％。

(工商 )