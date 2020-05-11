新冠肺炎疫情衝擊，國銀2020年海外獲利恐大衰退！中信金控11日舉辦2020年第一季線上法人說明會，財務長邱雅玲坦言，過去五年中信金海外獲利占比都在3到4成，今年原本就預估海外獲利占比會降到3成，現加上新加坡興隆案，預估2020年海外獲利占比將降到3成以下！

邱雅玲指出，海外發展一直是中信銀發展方向，而「大中華、東南亞」更是一貫重點發區域，而香港、新加坡因是國際金融重要樞紐更是重中之重。新加坡一直是中信銀海外發展重要區域，過去五年資產成長快速，放款規模從五年前的800多億元成長到現在1,000億元，而放款金額也是排海外放款量第二僅次於日本子行東京之星，分行員工人數也從100人成長到200人。

邱雅玲指出，新加坡位居東南亞樞紐，經濟發展難免會受國際脈動影響。過去五年當中，幾個較大放款案：航運、水處理公司、棕櫚油、石油公司， 除了新加坡石油交易商興隆集團（Hin Leong Trading）之外，2016年新加坡航運公司倒帳也是受油價低迷影響重挫，影響到企業收入資金短缺，因而產生債信不良「這是在發展區域化銀行的過程中必會遇到的情形」，至於水處理公司倒帳則是因該公司本身投資失利、棕櫚油公司則為偽冒案件，日後中信銀會更嚴控貸後管理。

至於興隆踩雷案，邱雅玲指出，中信銀行新加坡分行對興隆集團的曝險金額為9,000萬美元，目前正委託律師與銀行團協商的過程，針對興隆集團的子公司淨值、個人資產、個人保證等做債務協商。初步估計，興隆集團子公司的淨值或大股東個人資產，約莫占銀行團欠款的一半左右，因此興隆案的備抵呆帳提列，今年第2季會增加到50％，最壞情況是今年全數提完，實際情況視協商進度而定。

事實上不只中信銀，據金管會統計，受疫情衝擊，國銀2020年第1季及3月獲利，已開始比去年同期大幅衰退16.9％及44％，都是歷年史上最大減幅，其中，今年首季海外分行獲利衰退最多，減幅有23.2％，其次是國內總分行減少19.7％、OBU衰退9.5％，主要就是受到備抵呆帳提列所致。

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