（疫情趨緩，母親節百貨業人潮回流，中江購物中心送出3000萬元的優惠折價券搶市。圖／大江提供）

近日新冠病毒疫情趨緩，民眾也開始「自我解禁」外出活動購物，特別是百貨零售業的來客數也明顯增加，大江購物中心看好商機趁勢加碼推出「放肆大撒幣」活動，在5月14至24日、為期11天將送出價值3000萬元的購物回饋金，除了APP會員折價券及聯名卡來店禮，還有全桃獨家的誠品書店消費滿899元即可現抵200元等超值優惠。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，為提升消費者的購物意願，大江將主動以APP簡訊發送折價券，讓APP會員可於館內指定店櫃消費滿999元即可直接現抵100元，第一波預估發送超過20萬份。

百貨業者在母親節當天的人流皆有明顯增加，桃園的中壢大江購物中心看好逐漸回升的買氣，預計在5月14至24日、為期11天加碼推出「放肆大撒幣」促銷活動，預計將送出高達3000萬元的優惠折價券，並針對消費主顧客首波發送折價券，預計首波有20萬名APP會員可免費獲得折價券，會員於館內消費滿999元並於結帳時出示折價券即可直接現抵100元，而大江聯名卡友消費滿999元額外再得200元電子現金券，可見業者積極在母親節熱門檔期後刺激買氣、吸引消費者上門。此外，中壢大江與誠品書店合作推出全台獨家優惠活動，活動期間內於誠品大江店消費滿899元即可現抵200元。

在大桃園地區擁有眾多餐飲品牌的大江購物中心再添生力軍，隸屬於兩班家餐飲連鎖集團旗下的「高麗園」韓式銅盤烤肉，首度在桃竹苗展店預計在六月初試營運，該餐廳主打「吃到飽」的銅盤烤肉之外，還有提供韓式現點熱炒、各式麵類湯品與小菜等，可說是高CP值韓式料理，屆時應該吸引饕客們前來品嘗。

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