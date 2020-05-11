在台灣新冠肺炎疫情趨緩，口罩生產量也逐漸穩定的情況下，除不少國家紛紛欲向台灣下口罩訂單，也有口罩廠商開始反應是否可開放N95等口罩輸出國外。對此疫情指揮中心表示最終將由行政院決定，會持續與相關部會進行討論。
中央流行疫情指揮中心針對日前有部分國家，想向台灣下訂口罩及口罩外銷解禁部分做出回覆。流行疫情指揮官陳時中坦言，在疫情嚴重的國外僑民等的確是有需求，但要解禁或做其他鬆綁「有賴行政院做最後定案」。
指揮官陳時中指出，隨著國內口罩生產力足夠，在各大醫院醫療口罩等物資使用無匱乏，及戰備儲量都足夠時，也將兼顧口罩製造廠商與國外的交易與輸出，不會讓國內口罩製造商在這波疫情過後，陷入需求量減少衍生出的困境。
針對口罩捐助部分，國內有機關單位在第一波疫情尚未在歐美爆發時，有接受他國機構的口罩捐贈；而現在因台灣的口罩限制出口，使「被捐的單位現在要捐回去有困難」。對此陳時中表示，後續會再進行放鬆但「最後的決策仍在行政院」，指揮中心會提供相關的指引與建議。
(中時 )
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